Tras la violencia narco, la presidenta de México aseguró que «se restableció la normalidad»

La presidenta de México Claudia Sheinbaum brindó este lunes una conferencia de prensa en la que brindó detalles del operativo militar que terminó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y brindó un sucinto informe sobre la situación en el país luego de lo que se esperaba sería una espiral de violencia narco.

Sheinbaum destacó hoy el restablecimiento de la actividad en el país, confirmó la continuidad de un centro de mando nacional y respaldó a las Fuerzas Armadas luego de los disturbios desatados en distintos estados mexicano luego de que se conociera la muerte de Nemesio «El Mencho» Oseguera Cervantes.

En sus primeras declaraciones públicas la mandataria mexicana aseguró que la situación comenzó a estabilizarse y envió un mensaje de tranquilidad a la población.

“Este lunes amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, afirmó Sheinbaum al referirse a los disturbios del domingo. Según detalló, el Gobierno mantiene activo un centro de mando con coordinación nacional para articular acciones junto a las administraciones estatales.

“Después del operativo se montó este centro de mando. Quiero agradecer a todos los gobernadores porque estuvieron en coordinación con mucha información”, subrayó al remarcar el trabajo conjunto entre Nación y estados.

Sheinbaum también realizó un reconocimiento explícito a las Fuerzas Armadas. Destacó el rol de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, a las que calificó como instituciones “extraordinarias”, integradas por hombres y mujeres “preparados, profesionales y con patriotismo”.

En ese marco, expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, señaló.

Luego agregó que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y seguridad de toda la población”. “Hoy hay mayor tranquilidad. Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación”, insistió la presidenta mexicana, antes de cerrar con un mensaje directo a la ciudadanía: “Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.