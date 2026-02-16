Tras la reforma laboral, el Gobierno impulsará cambios en el Código Penal

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación Argentina con el objetivo de endurecer penas y actualizar la legislación frente a nuevas modalidades delictivas. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, busca modernizar una norma vigente desde 1921 e incorporar figuras que respondan a los desafíos contemporáneos.

Según explicó la periodista Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer, la reforma apunta a dotar a la Justicia de herramientas más eficaces, con un esquema de sanciones más severas y la incorporación de nuevas conductas tipificadas. El Ejecutivo considera la actualización como una prioridad dentro de su agenda legislativa.

Entre los ejes centrales figura el aumento de penas para delitos violentos y la inclusión de agravantes, como el accionar de los denominados «motochorros» y los hechos de violencia en espectáculos deportivos. Además, el proyecto propone declarar imprescriptibles delitos como abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico, de modo que no puedan quedar sin juzgamiento por el paso del tiempo.

La lucha contra el crimen organizado ocupa un lugar destacado en el texto. La iniciativa prevé reforzar el combate al narcotráfico mediante el uso sistemático del decomiso de bienes de origen ilícito, con el objetivo de afectar la estructura financiera de las organizaciones criminales y recuperar activos obtenidos a través de actividades ilegales.

Por primera vez, el Código incorporaría un capítulo específico sobre delitos digitales. Se contempla la penalización de conductas como la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de datos personales, en línea con el crecimiento del ciberdelito. También se suman delitos electorales y la tipificación del ecocidio, orientada a reforzar la protección ambiental ante desastres como incendios forestales intencionales.

El proyecto fue elaborado durante varios meses por un equipo de juristas y será remitido al Parlamento una vez finalizado el debate de la reforma laboral. De avanzar, la iniciativa abrirá una discusión legislativa de alto impacto, considerada una de las transformaciones más profundas del sistema penal argentino en las últimas décadas.

