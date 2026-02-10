Tras la polémica del Indec, hoy se conoce la inflación de enero

El INDEC difundirá este martes la inflación de enero, en un contexto marcado por la salida de Marco Lavagna del organismo. De acuerdo con estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer mes de 2026 se habría ubicado en torno al 2,5%, mostrando una leve desaceleración respecto de diciembre.

Las proyecciones de consultoras indican que el registro de enero habría quedado por debajo del 2,8% del último mes de 2025, interrumpiendo la tendencia ascendente que se venía observando desde mediados del año pasado, cuando los valores volvieron a superar el 2%. Aun así, el indicador —que seguirá calculándose con la metodología anterior— se mantendría por encima de ese umbral.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación de 2,4% para enero y proyectó que el alza de precios interanual podría cerrar 2026 en torno al 22,4%.

Como referencia, el dato de la Ciudad de Buenos Aires arrojó un 3,1% en enero, 0,4 puntos porcentuales más que en diciembre. En términos interanuales, la variación de precios en el distrito porteño alcanzó 31,7%. Esta diferencia con el nivel nacional se vincula con la actualización metodológica aplicada por el organismo estadístico de la Ciudad, que utiliza una base de gastos más reciente.

Entre los relevamientos privados, Equilibra calculó una suba mensual de 2,2%, con mayores incrementos en restaurantes y hoteles, bienes y servicios varios, alimentos y bebidas no alcohólicas, y salud. Su economista Gonzalo Carrera atribuyó la moderación a una menor presión en alimentos, una desaceleración en precios regulados tras fuertes ajustes previos y cierta estabilidad cambiaria.

EcoGo, en tanto, estimó que alimentos y bebidas avanzaron 2,5%, impulsados sobre todo por las verduras, mientras que las carnes mostraron subas cercanas al 3,6% mensual. La Fundación Libertad y Progreso ubicó la inflación de enero en 2,6% y calculó una variación interanual de 32,1%, aunque anticipó que desde febrero podría retomarse una senda de desaceleración.

Desde esa entidad señalaron que la dinámica reciente estuvo asociada a una menor demanda de pesos en un contexto de incertidumbre electoral, lo que presionó sobre los tipos de cambio y luego sobre los precios de bienes transables, especialmente alimentos y bebidas.

Por su parte, la consultora C&T relevó para el Gran Buenos Aires un incremento de 2,4% en enero, con una tasa interanual estimada de 29,2%. En su análisis, alimentos y bebidas fue el rubro de mayor aumento, traccionado por las verduras y por la carne, aunque con un ritmo menor al de meses anteriores.

fuente:diariochaco