Tras la polémica con el INDEC, se conoce este martes la inflación de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, un dato seguido con lupa por los mercados tras la reciente renuncia de su director, Marco Lavagna, y el debate por la actualización de la canasta de consumo.

A pesar de la leve desaceleración proyectada, el indicador cumpliría cinco meses consecutivos por encima del umbral del 2%.

Uno de los puntos de mayor fricción es la brecha entre la inflación de la Ciudad de Buenos Aires (3,1%) y las proyecciones nacionales (promedio del 2,4%).

Esta diferencia radica en la metodología de cálculo: CABA (IDECBA) ya utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, con base 2021, reflejando consumos más modernos; mientras que Nación (INDEC) decidió postergar la actualización, y sigue midiendo sobre la ENGHo 2004/05.

Para los analistas, esta diferenciación en el método de medición genera una distorsión en la representatividad de los rubros que más aumentan.

Alimentos y regulados: los motores del mes

A pesar de la estabilidad del dólar, rubros específicos impidieron una baja mayor. Según el informe de Equilibra, Restaurantes y Hoteles (3,8%) y Salud (2,8%) lideraron las subas. Por su parte, EcoGo y C&T coincidieron en que los alimentos siguen presionando:

Verduras: Registraron fuertes incrementos estacionales.

Carnes: Tuvieron alzas de entre el 3,6% y 5%, aunque a un ritmo menor que en el último trimestre de 2025.

Regulados: Tras los fuertes ajustes en transporte y naftas de diciembre, este rubro aportó calma al índice de enero.

En tanto, para la Fundación Libertad y Progreso, la dinámica inflacionaria actual es un «reflejo de la baja demanda de pesos por la incertidumbre electoral», lo que depreció la moneda y se trasladó a los precios de bienes transables.

Sin embargo, estiman que la desaceleración interanual podría retomarse en febrero a medida que el impacto de la devaluación termine de filtrarse en el resto de la cadena de servicios.