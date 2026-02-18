Tras el anuncio del cierre, el Gobierno convocó a Fate a una audiencia de conciliación

El Gobierno convocó a Fate a una audiencia de conciliación. El encuentro fue programado para este miércoles, a las 12.30, y contará con la participación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), luego del anuncio del cierre de la fábrica.

La compañía fabricante de neumáticos confirmó que cesará de forma definitiva su actividad industrial en el país. La firma, perteneciente a la familia Madanes Quintanilla, señaló que avanzará con el cierre de su planta ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, lo que desencadenará en la desvinculación de sus 920 empleados.

En un comunicado oficial, el directorio de la empresa explicó que «los cambios en las condiciones de mercado» fueron clave en la decisión, aunque no brindaron mayores detalles y repasaron el recorrido de la empresa, destacando su perfil industrial, la inversión tecnológica y su presencia en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina.

Ante esa situación, la Secretaría de Trabajo impulsó la reunión que se desarrollará de forma virtual. En paralelo, los trabajadores de Fate se movilizaron en el establecimiento e ingresaron por la fuerza tras romper el alambrado en el sitio.