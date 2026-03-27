Tragedia en Resistencia: se descompensó y murió en su casa frente a su hermano

La Policía acudió al domicilio de Villa Saavedra tras el llamado del hermano del hombre, quien alertó sobre la descompensación que terminó siendo fatal.

Un hombre de 63 años falleció este viernes por en Resistencia, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba con su hermano en su casa.

El hecho ocurrió cerca de las 14:00 en la calle Ameghino al 2500, en Villa Saavedra. Según el parte policial de la Comisaría Novena, el hermano del fallecido un hombre de 67 años relató que ambos se encontraban juntos cuando, de repente, el hombre se descompensó y cayó al suelo.

Tras el llamado al servicio de emergencias, una ambulancia acudió al lugar, pero al arribar el personal médico constató el fallecimiento del hombre. De acuerdo a la intervención del médico policial en turno, la causa de muerte fue un «paro cardiorrespiratorio no traumático, síndrome coronario agudo», en línea con antecedentes de problemas cardíacos que presentaba la víctima.

La Fiscalía en turno dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para los fines póstumos, mientras que se aguardaba la intervención de personal de la División Bomberos para el traslado correspondiente.

Fuente:diariochaco