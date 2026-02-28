Tragedia en Italia: dos muertos y decenas de heridos al descarrilar un tranvía en Milán

Muertos y decenas de heridos fue el saldo del descarrilamiento de un tranvía que circulaba por la ciudad de Milán, ubicada en la zona norte de Italia, en una de las peores tragedias vinculadas al transporte público de ese país europeo.

El accidente ocurrió este viernes, minutos después de las 16 (hora local), en la zona de Viale Vittorio Veneto, un sector neurálgico que conecta la Plaza de la República con Porta Venezia, e involucró un convoy de última generación que había sido incorporado al servicio hace apenas unas semanas.

El tranvía de la línea 9 se salió de las vías de forma imprevista por causas que todavía son materia de investigación, subió a la vereda y se estrelló contra la fachada de un edificio, donde se halla un comercio.

De acuerdo a testimonio de testigos presenciales y a imágenes captadas por cámaras de seguridad y vehículos que circunstancialmente pasaban por la zona, tras el descarrilamiento el convoy avanzó varios metros sobre la acera, arrollando a su paso a transeúntes antes de impactar violentamente contra el escaparate de una tienda.

Según medios locales, el saldo provisional del accidente es de dos personas fallecidas un pasajero y un peatón y aproximadamente 40 heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la región de Lombardía.

Inmediatamente se activó un operativo de emergencia por el cual arribaron al lugar varias dotaciones de bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía de Estado, con socorristas que debieron trabajar arduamente para rescatar a personas que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos y los escombros del local comercial.

«Es una tragedia inmensa. Podría haber sido aún peor si el accidente ocurría en una hora de mayor afluencia de peatones», declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien se hizo presente y confirmó la gravedad de la situación.

El tranvía es fundamental en el sistema de transporte público de Milán y sus alrededores, con 17 líneas y aproximadamente 116,6 km de vías, lo que representa la red más importante del país en lo que respecta a ese medio de transporte.