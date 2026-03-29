Tornado y fuertes lluvias en Córdoba y Santa Fe: inundaciones, árboles caídos y caos en las rutas

Las localidades de Colonia Marina y El Tío registraron anegamientos tras intensas lluvias.
El Gobierno de Córdoba, a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía, brinda asistencia a las localidades del departamento San Justo afectadas por el temporal registrado en las últimas horas.
En Colonia Marina, una de las zonas más comprometidas, se informaron 10 viviendas afectadas por el ingreso de agua, con niveles que variaron entre 10 y 30 centímetros, además de un geriátrico que debió ser evacuado de manera preventiva hacia el club municipal. Dos personas se evacuaron por sus propios medios y se dispuso asistencia especial para una persona en situación de postración.
En este momento no se registran lluvias en la zona y se prevé que el agua comience a bajar en las próximas horas. Para ello, Defensa Civil, Bomberos, Policía y Recursos Hídricos trabajan en el desagüe de las calles anegadas.
No obstante, el acceso a la localidad sigue siendo difícil debido a la acumulación de agua sobre la calzada, por lo que se recomienda limitar la circulación exclusivamente a vehículos de emergencia para evitar oleajes que empeoren la situación en las viviendas.
La advertencia de nivel naranja se mantiene durante la mañana del domingo.
El mal tiempo persiste este domingo 29 en el centro, este y noreste de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene el alerta naranja por tormentas intensas o severas en localidades como Olavarría, Azul, Rauch, Maipú, Dolores, el Partido de la Costa y Punta Indio.
De acuerdo con el organismo, se prevén acumulados de entre 50 y 90 milímetros, con registros superiores de manera puntual, por lo que la principal amenaza sigue siendo la fuerza de las lluvias. Otras localidades como Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell y la zona del Río de la Plata continúan bajo alerta amarillo, con fenómenos de menor intensidad aunque igualmente significativos.
En el AMBA, en cambio, no rige alerta por el momento y se anticipan lluvias dispersas. Para la tarde, las tormentas podrían prolongarse en el este bonaerense, especialmente en sectores cercanos a Dolores, Punta Indio y el Río de la Plata. Mientras tanto, en las regiones más afectadas, la atención se centra en el escurrimiento del agua acumulada y en la evolución climática durante las próximas horas.