Todo el Chaco bajo alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde

Este lunes, desde las 6.26, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para toda la provincia del Chaco, las cuales llegarían durante la tarde de esta jornada.

Según el informe, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Para el resto del día se esperan tormentas aisladas, las cuales se extenderían hasta el martes por la tarde.

La temperatura de hoy oscilará entre los 22° y los 34°, valores que se mantendrán a lo largo de la semana.