Tigre goleo a River en el Monumental: el Millonario perdió 4-1

Dura noche en el Monumental. River Plate fue goleado 4-1 por Tigre en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura, y dejó una imagen preocupante ante su gente. El equipo visitante golpeó desde el inicio y mostró una contundencia que marcó la diferencia. A los 5 minutos, Tiago Serrago abrió el marcador con un remate en el área que se desvió en Matías Viña y descolocó a Santiago Beltrán. Diez minutos más tarde, David Romero tuvo su revancha y definió con precisión para establecer el 2-0.

River intentó reaccionar y tuvo una de las más claras en los pies de Tomás Galván, cuyo derechazo se estrelló en el travesaño. También Maximiliano Salas estuvo cerca, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Felipe Zenobio. Sin embargo, Tigre se mostró firme en defensa y peligroso de contra.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para el conjunto de Marcelo Gallardo. A los 49 minutos, un error en la salida derivó en el tercer gol: Ignacio Russo interceptó un pase en el área y definió con el arco a su merced. Poco después, River se quedó con diez jugadores por la expulsión de Fausto Vera, que vio la roja por una infracción peligrosa. Con espacios a favor, Tigre volvió a golpear a los 67 minutos. Tras una gran corrida de Romero, Nacho Russo marcó su segundo tanto personal y el cuarto de la visita, sellando la goleada.

Sobre el final, River encontró el descuento con un golazo de Lautaro Rivero, quien sacó un potente remate desde afuera del área que se metió junto a un palo. Fue apenas un consuelo en un trámite ya definido. El Millonario cerró así una noche para el olvido, superado en intensidad y eficacia por un Tigre que aprovechó cada error y se llevó un triunfo resonante de Núñez.