Tensión en México tras la muerte de «El Mencho»: ola de bloqueos armados

El líder del Cártel Jalisto Nueva Generación fue abatido por el Ejército y su organización respondió con incendios, balaceras y cortes de rutas en varios estados; aeropuertos de Jalisco operan con normalidad, según autoridades.

México atraviesa horas de máxima tensión tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por el Ejército.

La noticia desató una reacción inmediata y coordinada del grupo criminal en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima y Guanajuato, con bloqueos de rutas, balaceras y la quema sistemática de vehículos.

Medios locales reportaron incendios de autos, colectivos y camiones en la carretera federal Tamazula, en Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, así como en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún. En Michoacán, los bloqueos se registraron en Buenavista, Sahuayo y Jiquilpan. Las acciones provocaron cierres totales y parciales en distintas vías de comunicación.

La situación también generó alarma en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se multiplicaron los llamados «narcobloqueos». En redes sociales circularon videos que mostraban a pasajeros corriendo dentro de la terminal y a efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el lugar, lo que alimentó versiones sobre posibles incidentes en el interior.

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de la terminal, desmintió hechos de violencia dentro del aeropuerto y atribuyó el desorden a una «psicosis» colectiva. Aseguró además que las operaciones se mantienen activas bajo un blindaje coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El Gabinete de Seguridad informó que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad y que no se registran eventos relevantes dentro de las instalaciones.

La muerte de Oseguera abre un escenario incierto. Considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, era el último referente de una generación que incluyó a figuras como Joaquín Guzmán, Ismael Zambada García e Ignacio Coronel Villarreal, surgidos en el siglo pasado.

Con su caída, se abre ahora la disputa por la sucesión dentro del CJNG, en un contexto de fuerte despliegue de fuerzas de seguridad y con el país atento a la evolución de los hechos.