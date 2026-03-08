Temporal en Mendoza: evacuados y reprogramación del Festival de la Vendimia

La provincia de Mendoza atraviesa horas críticas tras el violento fenómeno meteorológico que azotó la región este sábado. Las intensas precipitaciones, que se transformaron rápidamente en aludes y desbordes, provocaron al menos 61 incidentes graves en diversos puntos del territorio mendocino. El temporal no solo afectó la infraestructura urbana y vial, sino que también forzó una modificación histórica en el calendario de su máxima celebración cultural.

La magnitud del agua caída derivó en inundaciones de viviendas, derrumbes de estructuras y el aislamiento de personas en zonas de alta montaña, activando un protocolo de emergencia que involucró a múltiples dependencias de seguridad y vialidad.

El escenario más complejo se localizó en la zona de Uspallata y Luján de Cuyo. En los complejos turísticos Tierra Calma y Pueblo del Río, 30 personas quedaron completamente aisladas debido a las condiciones del terreno y el avance del agua. Equipos especializados de Seguridad y Vialidad debieron desplegar operativos urgentes para asistir a los damnificados y trabajar en la rehabilitación de los accesos.

La conectividad de la provincia se vio seriamente comprometida por dos aludes de gran tamaño, los cuales interrumpieron el tránsito durante horas en arterias vitales como la Ruta Nacional 7. Del mismo modo, las rutas provinciales 52 (camino a Villavicencio) y 13 quedaron bloqueadas por el arrastre de sedimentos y lodo, dificultando el paso hacia la cordillera.

Impacto en el Gran Mendoza

El área metropolitana no fue ajena a la violencia de la tormenta. Según los informes de las cuadrillas de emergencia, los daños se distribuyeron de la siguiente manera:

Godoy Cruz: Fue el departamento más afectado de la zona urbana, con 14 casas inundadas, la caída del techo de una propiedad y el desborde de un canal. Además, se registraron numerosos árboles caídos y cables del tendido eléctrico cortados.

Guaymallén: Se reportaron derrumbes de paredes y la formación de un peligroso socavón en la vía pública.

Ciudad de Mendoza: Brigadistas realizaron el rescate de una persona que se vio directamente afectada por las inclemencias del tiempo.

Las Heras: Dos viviendas sufrieron daños estructurales y los caminos hacia la montaña quedaron intransitables por la acumulación de barro y piedras.

La Vendimia: cambios en el acto central

El temporal también alcanzó al corazón de la identidad mendocina. Ante la vigencia de una alerta meteorológica amarilla, el Gobierno provincial tomó la decisión de postergar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, originalmente pautado para el sábado. La medida buscó proteger la integridad física de los más de mil artistas en escena y de los 20.000 espectadores que aguardaban en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Con la reprogramación, el Acto Central y la coronación de la nueva Reina Nacional se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo a las 21:00, seguido por la presentación del cantante Luciano Pereyra, quien también debió ajustar su show a este nuevo cronograma.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la repetición del espectáculo se trasladará al miércoles 11 de marzo, mientras que las presentaciones previstas para los días lunes y martes en el teatro griego no sufrirán modificaciones. Actualmente, equipos municipales continúan trabajando para restablecer los servicios y asistir a las familias que permanecen damnificadas.