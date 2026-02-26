Suspendieron el paro de controladores aéreos: los vuelos funcionarán con normalidad

El paro de controladores aéreos previsto para este jueves y viernes en los aeropuertos del país se levantó. Así lo anunció el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado, en el que informó que se «garantiza la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional». En tanto, los gremios aeronáuticos y las empresas seguirán negociando, en el marco de la discusión por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

En al red social X, el Ministerio de Capital Humano confirmó que se suspendió la medida de fuerza. «El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se han levantado las medidas de fuerza dispuestas en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)».

Se levantó el paro de controladores aéreos

De este modo, sigue el texto, se estará «garantizando la normal prestación del servicio de navegación aérea en todo el territorio nacional». En detalle, desde el Gobierno indicaron que la decisión de la suspensión del previsto para hoy y mañana «fue comunicada formalmente por representación letrada de la entidad sindical, quien informó la suspensión de las medidas de acción sindical programadas para los días 26 y 27 de febrero de 2026″, con el finde»facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo».

En este sentido, la Secretaría de Trabajo «continúa promoviendo instancias de diálogo entre las partes, con el objetivo de propiciar una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico».

El reclamo de los gremios La protesta, motivada por reclamos salariales y condiciones laborales, generará demoras y reprogramaciones en todas las terminales del país. La medida afectará las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo, lo que virtualmente paraliza los despegues en las franjas horarias afectadas. Según el cronograma oficial, el paro alcanzará tanto a la aviación comercial regular como a los vuelos privados durante tres horas por día hasta el 2 de marzo.