SUBE Estudiantil: cómo renovar el descuento en el boleto antes de la vuelta a clases

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el próximo lunes 2 de marzo, más de 23 mil estudiantes chaqueños de todos los niveles (primario, secundiario, terciario y universitario) están habilitados para reactivar el beneficio de la SUBE Estudiantil, que otorga boleto gratuito para ir a estudiar. En diálogo con Diario Chaco , Gerardo Alarcón, coordinador del sistema SUBE en la provincia, informó que el trámite de reactivación es obligatorio para que la tarjeta quede habilitada.

Para hacerlo, los beneficiarios deberán acercarse a una Terminal Automática SUBE, insertar la tarjeta y esperar hasta la última pantalla antes de retirarla. Los puntos habilitados sonla Subsecretaría de Transporte y Logística (av. Sarmiento y calle 4, de lunes a viernes, de 8 a 12), Casa de Gobierno, la UNNE, el hospital Julio C. Perrando y dependencias en Barranqueras, entre otros espacios oficiales. Para consultas, está disponible la línea 3624-300002, opción 22.

Una vez completado ese paso, el descuento quedará activo. Luego, los alumnos tendrán tiempo hasta agosto para presentar constancia de alumno regular, DNI y la tarjeta para renovar el beneficio por un año más. SUBE Estudiantil otorga 2 viajes gratuitos por día y hasta 40 mensuales, los cuales se acreditan automáticamente cada mes.

Por otro lado, quienes gestionen el beneficio por primera vez, deberán solicitar turno online a través del sitio oficial transporte.chaco.gov.ar. El sistema estará habilitado desde el 2 de marzo, de 8 a 15, con 50 turnos por hora en la oficina de avenida Sarmiento y calle 4. El día asignado deberán presentarse personalmente con constancia de alumno regular, DNI y tarjeta SUBE, ya que se tomará la fotografía que quedará asociada a la credencial.

Desde la coordinación advirtieron además que la aplicación SUBE digital puede bloquear el boleto estudiantil si se configura como medio de pago predeterminado. En esos casos, el atributo se desactiva en la tarjeta física y el usuario debe concurrir a la Subsecretaría de Transporte con DNI para gestionar el desbloqueo. El motivo es que el beneficio estudiantil es un atributo local y no es compatible con la modalidad digital estándar.

Por otra parte, quienes acceden al descuento del 55 % o al beneficio por discapacidad también deberán actualizar su tarjeta en una terminal automática, ya que ambos atributos fueron dados de baja el 31 de diciembre de 2025. No hay plazos establecidos para realizar el trámite, aunque recomiendan hacerlo antes de utilizar el servicio para evitar inconvenientes.