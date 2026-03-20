Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cómo quedaron los grupos

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizó este jueves en Luque, Paraguay, y definió los grupos del torneo. Boca es cabeza de serie y hay varios equipos argentinos en competencia, en una edición marcada por ausencias fuertes y nuevos protagonistas.

El certamen comenzó a tomar forma este jueves 19 de marzo, tras llevarse a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol. El evento definió el camino de los 32 equipos que buscarán quedarse con la “Gloria Eterna” en una edición que presenta un escenario particular, con grandes candidatos, regresos importantes y algunas ausencias de peso.

Desde el lado argentino, uno de los datos más destacados es el regreso de Boca, que fue cabeza de serie en el Bombo 1 gracias a su posición en el ranking. La contracara es la ausencia de River, que no participa del certamen por primera vez en más de una década.

La representación nacional se completa con Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, todos con experiencia en este tipo de competencias. A ellos se suman Platense e Independiente Rivadavia, que harán su debut absoluto y buscarán dar la sorpresa desde el Bombo 4.

En el plano continental, Flamengo llega como el campeón vigente y uno de los máximos candidatos, junto a Palmeiras y otros equipos brasileños que vuelven a perfilarse como grandes protagonistas.