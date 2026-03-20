Sorteo Copa Sudamericana 2026: cómo quedaron los grupos

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizó este jueves en Luque, Paraguay, y definió los grupos del torneo. Con River y Racing como cabezas de serie, varios equipos argentinos conocieron su camino en una competencia que promete paridad y cruces atractivos.

De esta manera, la competencia comienza a tomar forma este jueves 19 de marzo, con el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol. Con los bombos ya definidos, los 32 equipos participantes lograron conocer su destino en un torneo que suele destacarse por su competitividad y por ofrecer oportunidades a clubes de todo el continente.

La presencia argentina es numerosa y con nombres de peso. River y Racing integraron el Bombo 1, lo que les permitió evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial. En el Bombo 2 aparecieron San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estuvieron en el Bombo 4, completando la representación nacional en el certamen.