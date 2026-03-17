Sin casos de dengue, la provincia refuerza las medidas de prevención

El Ministerio de Salud de Chaco informó que, en la semana comprendida entre el domingo 8 y el sábado 14 de marzo, no se registraron casos positivos ni probables de dengue en toda la provincia.

Según indicaron desde la cartera sanitaria, este resultado refleja las acciones de prevención impulsadas en el territorio, con el acompañamiento de la comunidad. En ese marco, se remarcó la importancia de sostener y reforzar las medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la eliminación de posibles criaderos en los hogares. En ese sentido, se solicita a la población voltear todos los recipientes que contengan agua estancada, ya que constituyen el ambiente ideal para el desarrollo de larvas.

Asimismo, se recuerda la necesidad de mantener patios y jardines limpios, desmalezados y libres de objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, botellas o latas.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la prevención es la herramienta más eficaz para sostener este escenario y evitar la aparición de casos, por lo que subrayaron la importancia del compromiso de cada vecino.

fuente:diariochaco