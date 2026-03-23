Sin atención en el Insssep durante este lunes 23 y martes 24

Desde el organismo indicaron que todos los afiliados podrán gestionar trámites en forma online, ya que la presencialidad se verá afectada.

Según informaron desde el Insssep, este lunes 23 y el martes 24 no habrá atención al público en el organismo, debido al día no laborable con fines turísticos y al feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En ambas fechas no habrá atención presencial en las oficinas ni se podrán realizar trámites presenciales.

Los servicios online (como consultas de cobertura y trámites digitales) siguen disponibles en la web y aplicación.

Asimismo, la atención con normalidad se retomará el miércoles 25 de marzo.