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Sin atención en el Insssep durante este lunes 23 y martes 24

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Desde el organismo indicaron que todos los afiliados podrán gestionar trámites en forma online, ya que la presencialidad se verá afectada.

Según informaron desde el Insssep, este lunes 23 y el martes 24 no habrá atención al público en el organismo, debido al día no laborable con fines turísticos y al feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En ambas fechas no habrá atención presencial en las oficinas ni se podrán realizar trámites presenciales.

Los servicios online (como consultas de cobertura y trámites digitales) siguen disponibles en la web y aplicación.

Asimismo, la atención con normalidad se retomará el miércoles 25 de marzo.

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