“Sin acuerdos reales, la educación seguirá atrapada en los mismos problemas”

Uno de los debates más sensibles de la agenda pública es la educación. Con una mirada crítica y propositiva, debemos reconocer que los problemas estructurales del sistema requieren soluciones de fondo y consensos duraderos.

“Si vamos a hablar en serio de educación, el primer tema es el salarial. Es un punto clave. Sin docentes bien pagos, es muy difícil tener una escuela de calidad”. En ese sentido no solo es necesario mejorar los ingresos, sino también eliminar la incertidumbre en torno a los sueldos y las fuentes de financiamiento.

La falta de previsibilidad afecta directamente al sistema educativo. “No se puede planificar ni sostener políticas educativas si todo el tiempo está en duda cómo se financian”.

Otro de los ejes es la situación de la infraestructura escolar. Hubo avances en gestiones anteriores, pero resultaron insuficientes frente a “más de 20 años de desinversión”.

“Hay que retomar herramientas que funcionaron, como los convenios entre el Ministerio de Educación y los municipios, pero mejorando los mecanismos de control y la calidad de ejecución”. El rol de los gobiernos locales es clave por su cercanía con las problemáticas concretas de cada comunidad.

En cuanto a la calidad educativa, es necesario abrir una discusión amplia y participativa. “Una vez que resolvamos lo urgente, tenemos que discutir hacia dónde va la educación. Y eso no lo puede definir un solo sector”.

En esa línea, debemos avanzar en la concreción de un Congreso Pedagógico Provincial que reúna al Estado, docentes, estudiantes, familias y distintos actores sociales. El objetivo es alcanzar acuerdos mínimos que permitan ordenar el sistema y elevar los niveles de exigencia.

Es también necesario vincular la educación con el desarrollo productivo de la provincia. “Tenemos que formar a nuestros jóvenes pensando en el mundo del trabajo, generar alternativas reales de formación que los integren a la vida laboral”.

“No podemos resignarnos al ‘no se puede’ ni seguir profundizando las divisiones. La educación necesita acuerdos sólidos. Si no logramos construirlos, vamos a seguir empantanados”.

El desafío es claro: dejar atrás los diagnósticos repetidos y avanzar hacia políticas concretas que permitan transformar la realidad educativa en el mediano plazo.

“Sin una buena educación, el futuro de nuestra provincia es limitado. Y ese es un costo que no podemos permitirnos”.