Sin acto político, Milei viaja a Tucumán para participar de un foro del NOA

El presidente será uno de los principales expositores en el encuentro que reunirá a empresarios, economistas y referentes políticos. La agenda se concentrará exclusivamente en esa actividad, tras la suspensión de la caravana prevista en Yerba Buena.

El presidente Javier Milei llegará esta semana a Tucumán para participar de una actividad vinculada al ámbito empresarial. La visita, prevista para el jueves, estará centrada en su exposición como orador principal en un evento económico regional.

Se trata del Foro Económico del NOA (Fenoa), que se realizará entre las 15:30 y las 22 en el Hotel Hilton Garden Inn. La actividad es organizada por la fundación Federalismo y Libertad y reunirá a referentes del sector privado, analistas y dirigentes políticos.

Entre los disertantes confirmados figuran la senadora Patricia Bullrich, el consultor Jorge Giacobbe, el CEO de Globant, Martín Migoya, y el dirigente Lisandro Catalán. También participarán el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

El encuentro se desarrollará bajo el lema «La hora de las provincias» y abordará temas vinculados a la competitividad, la atracción de inversiones y la modernización institucional en el ámbito provincial.

Caravana suspendida

En paralelo, quedó suspendida una actividad política que inicialmente formaba parte de la agenda presidencial. Se trataba de una caravana prevista en la localidad de Yerba Buena, en el marco de una gira territorial impulsada por el oficialismo.

Hasta el momento no hubo una comunicación oficial sobre los motivos de la cancelación. Sin embargo, en el espacio La Libertad Avanza señalaron de manera informal que la decisión podría estar vinculada a la situación generada por inundaciones en distintas zonas de la provincia.

Tucumán se encuentra entre las provincias que el presidente visitó en varias oportunidades desde el inicio de su gestión. Esta será la cuarta vez que Javier Milei viaja al distrito.

Entre los antecedentes se encuentra su participación en la vigilia del 9 de julio de 2024, cuando firmó el Pacto de Mayo junto a gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo. También asistió a una cena organizada por la fundación Federalismo y Libertad en diciembre de ese año.

Por el momento no se difundieron detalles sobre los horarios de llegada y salida ni sobre posibles reuniones institucionales. La atención estará centrada en la exposición del Presidente durante el foro y en los ejes económicos que se presenten en ese ámbito.

fuente:datachaco