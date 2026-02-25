Sigue la búsqueda de Bernabé Navarro: hallaron restos óseos, pero fueron descartados

A más de tres semanas de la desaparición de Bernavé Navarro, este martes por la mañana la Policía halló restos óseos durante un operativo en la zona rural de la Estancia El Gramillar, en jurisdicción de Enrique Urien. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que pertenecían a un ave y no al hombre de 82 años que es intensamente buscado desde el 1° de febrero.

Navarro, de Sáenz Peña, fue visto por última vez con una camisa a cuadrillé verde, jeans celeste y alpargatas negras. Desde entonces, se desplegaron tareas investigativas y recorridas preventivas en distintos puntos del interior provincial.

En el procedimiento participaron efectivos de diversas divisiones, entre ellas Búsqueda de Personas Desaparecidas, Canes, Bomberos, Investigaciones y personal rural. El operativo estuvo encabezado por el subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes y controles estratégicos en la zona.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que ante cualquier dato que pueda resultar útil se comuniquen de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.