Sigue la alerta por paro de colectivos en el Gran Resistencia: esperan el pago total

El conflicto en el transporte público de pasajeros del Gran Resistencia continúa y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco confirmó que la alerta por paro de colectivos seguirá activa, ya que las empresas aún no completaron el pago de los salarios a los choferes.

Desde el gremio señalaron a este medio que hasta el momento solo se abonó el 50% de los sueldos, situación que se repite por segundo mes consecutivo y mantiene la tensión en el sector. Según explicaron, el mismo esquema se había aplicado el mes pasado, cuando el resto del salario terminó de pagarse recién el 27 de febrero.

Ante este escenario, el gremio otorgó plazo hasta el martes 10 de marzo para que se regularice la situación. Ese día, el sindicato evaluará si las empresas completaron el pago correspondiente.

En caso de que no se abone la totalidad de los sueldos, desde la UTA advirtieron que se definirá la realización de un paro de colectivos, lo que podría afectar nuevamente el servicio de transporte público en el área metropolitana.

