Semana Santa en Sáenz Peña: agenda de relax con promos en las termas

Masajes, tratamientos corporales y beneficios especiales forman parte de la propuesta para aprovechar el fin de semana largo con foco en el descanso y la salud.

En el marco de Semana Santa, el Complejo Termal de Presidencia Roque Sáenz Peña lanza una serie de propuestas pensadas para quienes buscan una pausa real. La oferta apunta tanto a residentes como a visitantes que eligen la ciudad como destino cercano para desconectar sin necesidad de viajar largas distancias.

Entre las opciones destacadas aparecen dos combos diseñados para maximizar la experiencia de bienestar. Uno incluye un masaje de una hora con piedras calientes, acompañado de acceso a la piscina termal. El otro combina un pulido corporal completo con ingreso al mismo espacio. A esto se suma una promoción 2×1 en la piscina termal, válida durante viernes, sábado y domingo del fin de semana largo, lo que amplía las alternativas para distintos presupuestos.

El atractivo central sigue siendo el valor terapéutico de las aguas mineromedicinales, reconocidas por sus efectos en la relajación muscular, la mejora de la circulación y la disminución del estrés. En un contexto de rutinas exigentes, la propuesta se presenta como una escapada accesible que prioriza el bienestar físico y mental.

El predio funciona todos los días de 8 a 20 y cuenta con servicios orientados al descanso integral. Para consultas o reservas, se puede llamar al 3644-433177 o acercarse a su sede en calle Almirante Brown 545, en pleno centro de la ciudad.

fuente:datachaco