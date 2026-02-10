Según Giaccobe, la baja de imputabilidad tiene un respaldo de más del 60%

La consultora Giacobbe & Asociados dio a conocer los resultados de una encuesta de opinión pública centrada en las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei. En relación con la reforma laboral —que en los próximos días será debatida en el Senado— el 45,6% de los encuestados manifestó su respaldo a la iniciativa.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 2.500 personas, segmentada según género, edad, nivel educativo, ingresos y región. El trabajo de campo tuvo lugar a fines de enero de 2026 y cuenta con un margen de error del 2%. Además, también se analizaron las imagenes positivas y negativas de seis referentes políticos a nivel nacional.

REFORMAS ESTRUCTURALES

La encuesta reveló que la mayoría de los entrevistados se muestra a favor de las grandes reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Asimismo, el sondeo arrojó un resultado favorable para el oficialismo en relación con la baja de la edad de imputabilidad, ya que más de la mitad de los consultados manifestó estar de acuerdo con reducirla a 13 años.

REFORMA LABORAL

45,6% está de acuerdo

42,7% en desacuerdo

4,5% no tenía una opinión formada y el 5,4% no sabe/no contesta

REFORMA TRIBUTARIA

36,4% está de acuerdo

27,2% en desacuerdo

12,8% no tiene una opinión formada y el 20,7% no sabe/no contesta

REFORMA PREVISIONAL

32,1% está de acuerdo

35,6% en desacuerdo

12,7% no tiene una opinión formada y el 16,3% no tiene información suficiente y no sabe/ no contesta

LEY PENAL JUVENIL

Bajar la edad de imputabilidad a 13 años: 63,6%

Bajar la edad de imputabilidad a 14 años: 9,5%

Mantenerla en 16 años: 20,1%

No tiene una opinión al respecto: 5,9%

No sabe/no contesta: 0,9%

FIGURAS POLÍTICAS

La encuesta midió, además, cómo se sostienen las imagenes de distintas personalidades políticas a nivel nacional. Sin embargo, quien se destacó esta vez por encima del presidente, Javier Milei, fue la senadora, Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva. A ella le sigue el Presidente, con 42, 8%, luego Axel Kicillof con 25,6%. En cuarto lugar se ubicó Mauricio Macri, con una imagen positiva del 23,2%, quita está Cristina Fernandez de Kirchner, con un 21,9% y última está Victoria Villarruel con una imagen positiva del 19,2%. No obstante, estos seis representantes tuvieron en común que su imagen negativa es más alta que la positiva.

RESULTADOS FINALES

Patricia Bullrich:

El 44% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 6% una imagen regular, el 45,8% una imagen negativa y el 4,2% no sabe/ no contesta

Javier Milei:

El 42,8% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 7% una imagen regular, el 47,1% una imagen negativa y el 3,1% no sabe/ no contesta.

Axel Kicillof:

El 25,6% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 10,3% una imagen regular, el 57,1% una imagen negativa y el 7% no sabe/ no contesta.

Mauricio Macri:

El 23,2% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 19,8% una imagen regular, el 51,2% una imagen negativa y el 5,8% no sabe/ no contesta.

Cristina Krichner

El 21,9% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 12% una imagen regular, el 60,5 % una imagen negativa y el 5,6% no sabe/ no contesta.

Victoria Villarruel:

El 19,2% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 22,5% una imagen regular, el 46,7% una imagen negativa y el 11,6% no sabe/ no contesta

SOBRE CRISTINA KIRCHNER COMO PERSONALIDAD POLÍTICA

67,0% sostuvo que es del pasado

20,2% del presente

11,2% del futuro

1,6% no sabe/ no contesta

