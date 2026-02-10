Según Giaccobe, la baja de imputabilidad tiene un respaldo de más del 60%

La consultora Giacobbe & Asociados dio a conocer los resultados de una encuesta de opinión pública centrada en las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei. En relación con la reforma laboral —que en los próximos días será debatida en el Senado— el 45,6% de los encuestados manifestó su respaldo a la iniciativa.
El relevamiento se realizó sobre una muestra de 2.500 personas, segmentada según género, edad, nivel educativo, ingresos y región. El trabajo de campo tuvo lugar a fines de enero de 2026 y cuenta con un margen de error del 2%. Además, también se analizaron las imagenes positivas y negativas de seis referentes políticos a nivel nacional.
REFORMAS ESTRUCTURALES
La encuesta reveló que la mayoría de los entrevistados se muestra a favor de las grandes reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Asimismo, el sondeo arrojó un resultado favorable para el oficialismo en relación con la baja de la edad de imputabilidad, ya que más de la mitad de los consultados manifestó estar de acuerdo con reducirla a 13 años.
REFORMA LABORAL
45,6% está de acuerdo
42,7% en desacuerdo
4,5% no tenía una opinión formada y el 5,4% no sabe/no contesta
REFORMA TRIBUTARIA
36,4% está de acuerdo
27,2% en desacuerdo
12,8% no tiene una opinión formada y el 20,7% no sabe/no contesta
REFORMA PREVISIONAL
32,1% está de acuerdo
35,6% en desacuerdo
12,7% no tiene una opinión formada y el 16,3% no tiene información suficiente y no sabe/ no contesta
LEY PENAL JUVENIL
Bajar la edad de imputabilidad a 13 años: 63,6%
Bajar la edad de imputabilidad a 14 años: 9,5%
Mantenerla en 16 años: 20,1%
No tiene una opinión al respecto: 5,9%
No sabe/no contesta: 0,9%
FIGURAS POLÍTICAS
La encuesta midió, además, cómo se sostienen las imagenes de distintas personalidades políticas a nivel nacional. Sin embargo, quien se destacó esta vez por encima del presidente, Javier Milei, fue la senadora, Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva. A ella le sigue el Presidente, con 42, 8%, luego Axel Kicillof con 25,6%. En cuarto lugar se ubicó Mauricio Macri, con una imagen positiva del 23,2%, quita está Cristina Fernandez de Kirchner, con un 21,9% y última está Victoria Villarruel con una imagen positiva del 19,2%. No obstante, estos seis representantes tuvieron en común que su imagen negativa es más alta que la positiva.
RESULTADOS FINALES
- Patricia Bullrich:
El 44% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 6% una imagen regular, el 45,8% una imagen negativa y el 4,2% no sabe/ no contesta
- Javier Milei:
El 42,8% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 7% una imagen regular, el 47,1% una imagen negativa y el 3,1% no sabe/ no contesta.
- Axel Kicillof:
El 25,6% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 10,3% una imagen regular, el 57,1% una imagen negativa y el 7% no sabe/ no contesta.
- Mauricio Macri:
El 23,2% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 19,8% una imagen regular, el 51,2% una imagen negativa y el 5,8% no sabe/ no contesta.
- Cristina Krichner
El 21,9% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 12% una imagen regular, el 60,5 % una imagen negativa y el 5,6% no sabe/ no contesta.
- Victoria Villarruel:
El 19,2% sostuvo que tiene una imagen positiva, el 22,5% una imagen regular, el 46,7% una imagen negativa y el 11,6% no sabe/ no contesta
SOBRE CRISTINA KIRCHNER COMO PERSONALIDAD POLÍTICA
67,0% sostuvo que es del pasado
20,2% del presente
11,2% del futuro
1,6% no sabe/ no contesta
