Secuestraron cuatro topadoras por desmonte ilegal e identificaron al presunto autor

En el marco de un operativo conjunto de control forestal, Funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y la Dirección de Bosques Oscar Navarro y Gustavo García con efectivos de la División Operaciones Rurales de General Pinedo y de la Sección Rural de Pampa del Infierno (Pampa Guanaco) realizaron este un allanamiento en el paraje Río Muerto, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de esa localidad, donde constataron un desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo. El procedimiento se llevó adelante con la intervención de agentes de la Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia, y con la participación del Juzgado de Paz y Faltas de Los Frentones, en el marco de actuaciones iniciadas por presunta infracción a la normativa forestal y ambiental vigente.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de cuatro topadoras, dos cisternas con capacidad de 10.000 litros cada una y dos casillas utilizadas en el lugar. Las maquinarias y elementos quedaron formalmente incautados y a disposición de la Justicia interviniente, mientras se avanza con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

En el sitio fue identificado como presunto infractor un hombre de 42 años, quien fue notificado de su situación legal y de las actuaciones iniciadas en su contra. Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades, evaluar el daño ambiental ocasionado y establecer las sanciones que pudieran corresponder conforme a la legislación provincial en materia de bosques y protección del ambiente.

