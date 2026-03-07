Secuestraron cigarrillos ingresados sin aval aduanero, valuados en $498 millones

Un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1.060 en la localidad chaqueña de Lapachito, permitió detectar un cargamento de cigarrillos de contrabando oculto en un camión de cargas generales, con patente paraguaya que se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de los Escuadrones 14 «Las Palmas» y 51 «Fontana» de Gendarmería Nacional, quienes realizaban controles dinámicos y sorpresivos en el marco de tareas preventivas ante posibles traslados de mercadería ilegal en vehículos de gran porte.

La intervención se produjo a partir de información suministrada por la Unidad de Inteligencia Criminal «Formosa», que alertó sobre eventuales movimientos de mercadería ilícita. En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de un transporte proveniente de Puerto Seco Boreal, en Paraguay, cuyo destino final era territorio bonaerense.

Durante la inspección inicial, los gendarmes detectaron irregularidades en el semirremolque térmico del camión. La puerta trasera se encontraba levemente entreabierta y la traba de seguridad había sido vulnerada, pese a que el vehículo contaba con precintos aduaneros colocados, lo que reforzó las sospechas de los agentes.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Resistencia y al Juzgado de Garantías Nº1, que ordenaron el traslado del vehículo al asiento del Escuadrón 14 para profundizar el control. Allí, en presencia de testigos, se constató la existencia de 150.000 atados de cigarrillos —equivalentes a 15.000 cartones— de origen extranjero y sin documentación aduanera.

El cargamento, valuado en 498.000.000 de pesos, fue secuestrado por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Por disposición del magistrado interviniente, también se ordenó la detención del conductor del camión, de nacionalidad paraguaya, y el secuestro del vehículo con su semirremolque.