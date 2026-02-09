Secuestraron 95 panes de cocaína valuados en dos mil millones de pesos

La droga estaba oculta dentro de dos bloques de cemento. Un hombre de 45 años, oriundo de Salta, fue detenido durante el operativo.

Este lunes, cerca de las 11 horas, efectivos policiales de la División Antinarcóticos interceptaron a una camioneta Chevrolet Montana, color gris, la cual era seguida e investigada por la sospecha de que podría estar involucrada en una red de narcotráfico.

Tras detener la marcha, los policías revisaron el vehículo y encontraron que transportaba dos bloques de cemento en la caja trasera. El conductor reconoció que dentro de los bloques se hallaba un cargamento de cocaína de 95 panes, sustancia valuada en dos mil millones de pesos.

El hallazgo se terminó de confirmar luego de que los uniformados rompieran los bloques de cemento, dejando liberada la carga de la droga, a la cual describieron como una «modalidad sofisticada de ocultamiento».

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 33,5 de la Ruta 16, en cercanías a Puerto Bastiani, y fue titulado «Cemento Blanco». El transportista, de 45 años y oriundo de Salta, fue puesto bajo arresto por narcotráfico, mientras que el vehículo fue llevado al Departamento de Logística, donde fue exhaustivamente revisado.

Desde la institución policial resaltaron que se trató de un golpe histórico a la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

fuente:datachaco