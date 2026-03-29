Secuestran unas 30 toneladas de madera transportadas sin documentación en Las Breñas

El operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 6 durante un control preventivo. El conductor del camión no contaba con la guía obligatoria para el traslado del cargamento.

Unos 30.000 kilos de leña fueron secuestrados este sábado por la tarde en un operativo del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, realizado sobre la Ruta Provincial 6, en la localidad de Las Breñas, luego de que el chofer del vehículo no pudiera acreditar la documentación correspondiente para el transporte.

El procedimiento ocurrió cerca de las 18:30, cuando los agentes detuvieron la marcha de un camión Volvo BM260 rojo con acoplado, conducido por un hombre de 45 años. Durante la inspección, el conductor reconoció que no tenía la guía que respalde el cargamento, requisito indispensable para este tipo de traslado.

Ante la irregularidad, se procedió al secuestro de la carga, compuesta por leña tipo campana destinada a calefacción, en el marco de la Ley 4157-R del Régimen Forestal.

Intervino personal de la Dirección de Bosques, que dispuso el traslado del material incautado a la comisaría local, donde quedó depositado a disposición de las autoridades competentes.

fuente:datachaco