Secuestran más de 130 kilos de pescado, transportados de manera ilegal

Efectivos de la Policía Caminera del Chaco, junto a otras fuerzas, realizaron un procedimiento en el Puesto de Control del Puente General Belgrano, donde secuestraron una importante cantidad de pescado, transportado de manera irregular.

El operativo se llevó a cabo en el marco del «Plan Paraná», cuando detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 39 años, proveniente de Corrientes con destino a Formosa.

Durante la inspección, constataron que transportaba aproximadamente 130 kilos de pescado, entre dorados, surubíes y patíes, sin la documentación correspondiente y sin respetar la cadena de frío.

Por tal motivo, se dio intervención a la Brigada Operativa Ambiental (BOA), que procedió al secuestro tanto de la carga como del vehículo, quedando a disposición del organismo competente.

El procedimiento se realizó en forma conjunta con personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y otras áreas policiales.