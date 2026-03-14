InicioPROVINCIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Secheep realizará trabajos de mantenimiento programados este sábado en varias localidades

Secheep informó que realizará trabajos de mantenimiento programados esté sábado 14 de marzo en Resistencia, Margarita Belén, Campo Largo y Laguna Blanca .

En Resistencia, los trabajos se realizarán desde las 9 hasta las 10 horas, en los barrios Mapic, 483 y 173 Viviendas. En Margarita Belén, la intervención tendrá lugar de 8 a 12 horas, en el área urbana de la localidad.

En Campo Largo, los trabajos serán de 6:30 a 8 horas, en forma parcial al área urbana de la localidad. En Laguna Blanca, la intervención se realizará de 7 a 11 horas, en el área urbana y rural de Laguna Brava y Laguna Blanca.

fuente:datachaco

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles