Secheep realizará trabajos de mantenimiento programados este sábado en varias localidades

Secheep informó que realizará trabajos de mantenimiento programados esté sábado 14 de marzo en Resistencia, Margarita Belén, Campo Largo y Laguna Blanca .

En Resistencia, los trabajos se realizarán desde las 9 hasta las 10 horas, en los barrios Mapic, 483 y 173 Viviendas. En Margarita Belén, la intervención tendrá lugar de 8 a 12 horas, en el área urbana de la localidad.

En Campo Largo, los trabajos serán de 6:30 a 8 horas, en forma parcial al área urbana de la localidad. En Laguna Blanca, la intervención se realizará de 7 a 11 horas, en el área urbana y rural de Laguna Brava y Laguna Blanca.

fuente:datachaco