Secheep alerta por nuevas estafas por llamadas, WhatsApp y redes sociales

Según informaron, los estafadores ofrecen falsos descuentos en facturas o supuestos subsidios, principalmente dirigidos a jubilados y personas mayores.

La empresa Secheep reiteró a la comunidad la necesidad de extremar precauciones ante nuevos intentos de estafa que circulan a través de WhatsApp, redes sociales y llamadas telefónicas, donde delincuentes utilizan el nombre de la empresa para engañar a los usuarios.

Según informaron, los estafadores ofrecen falsos descuentos en facturas o supuestos subsidios, principalmente dirigidos a jubilados y personas mayores, con el objetivo de obtener datos personales y dinero.

En las últimas horas se detectaron números telefónicos con características de Resistencia y de otras localidades del Chaco, utilizados para concretar estos fraudes.

Desde Secheep aclararon que no realizan llamados ni solicitan información personal o financiera a sus clientes, y que toda comunicación oficial se difunde exclusivamente a través de sus canales institucionales.

Asimismo, advirtieron que los delincuentes se hacen pasar por operadores de la empresa para ofrecer beneficios inexistentes, como descuentos en facturas o gestiones de inscripción a subsidios.

RECOMENDACIONES

No brindar datos personales, bancarios ni claves por teléfono, mensajes o redes sociales.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de Secheep.

Ante sospechas, comunicarse de inmediato con el 911 y realizar la denuncia correspondiente.

Para consultas, la empresa recordó sus vías oficiales de atención:

0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónica)

WhatsApp 364-4377044

Desde la empresa remarcaron: «Secheep no ofrece descuentos a jubilados ni solicita datos personales por teléfono o redes sociales. Es fundamental no responder a este tipo de contactos fraudulentos».

Finalmente, la empresa aseguró que continuará difundiendo información preventiva para evitar este tipo de delitos.

fuente:datachaco