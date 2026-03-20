Se vienen dos findes largos de seguido: ¿Cuándo son y quiénes no trabajan?

El calendario 2026 llegó con un detalle que no pasa desapercibido: dos fines de semana largos consecutivos en menos de diez días. La combinación de feriados inamovibles y un día no laborable arma un combo ideal para escapadas, pero también abre dudas en el mundo laboral.

El primer descanso extendido aparece a fines de marzo. El martes 24, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se conecta con el lunes 23, declarado día no laborable. En la práctica, se forma un bloque de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24.

Sin embargo, la clave está en el lunes 23, ya que no es feriado, sino día no laborable. En el sector público, bancos y escuelas, la actividad se detiene. En el ámbito privado, en cambio, cada empresa decide si se trabaja o no. Si hay actividad, se paga como un día normal, sin el plus de los feriados.

Apenas termina ese descanso, llega otro. El jueves 2 de abril, feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se suma al Viernes Santo, el 3 de abril. Ambos son inamovibles y configuran otro fin de semana largo, que se extiende hasta el domingo de pascuas, que será el 5 de abril.

La diferencia entre feriado y día no laborable vuelve a ser central. En los feriados nacionales, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, corresponde el pago doble. En los días no laborables, la decisión queda en manos del empleador y no hay recargo salarial.

Después de este tramo, el calendario continúa con fechas clave a lo largo del año, como el 1 de mayo, el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio y el 25 de diciembre, entre otros feriados nacionales.

¿Cuántos feriados quedan?

Después del 24 de marzo, estas son las principales fechas que restan en el año:

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Güemes (trasladado)

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad