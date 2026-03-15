Se viene una semana con tiempo inestable y ascenso de temperatura

El pronóstico para los próximos días en el Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo inestable y caluroso para los próxmos días, en Resistencia y alrededores, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, y ascenso de temperatura, con máximas en torno a los 34 grados.

En detalle, para este lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, y cielo parcialmente nublado hacia la noche, con vientos leves de noreste rotando a moderados del norte. La temperatura oscilará entre 24 grados de mínima y 33 de máxima.

Asimismo, para el martes se espera cielo mayormente nublado por la mañana, tormentas por la tarde, y tormentas fuertes hacia la noche, con un piso térmico de 24 grados y un techo de 33.

En tanto, para el miércoles se pronostican tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con 22 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN anuncia tiempo mejorando, con cielo parcialmente nublado, y leve descenso de temperatura, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31.

Fuente:datachaco