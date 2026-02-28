Se viene un fin de semana con tiempo bueno y muy caluroso

La temperatura máxima oscilará los 37°C.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana con tiempo bueno y muy caluroso en Resistencia y alrededores, con nubosidad variable y sin lluvias, y con ascenso de temperatura, con máximas en torno a los 37°C.

En detalle, para este sábado se prevé cielo parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al noreste, con un piso térmico de 21 grados y un techo de 36.

Asimismo, para el domingo se espera cielo parcialmente nublado por la madrugada, y luego algo nublado, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 37 de máxima.

En tanto, para el lunes, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, y mauormente nublado por la tarde-noche, con 22 grados de temperatura mínima y 37 de máxima.

fuente:datachaco