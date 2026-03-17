¿Se trabaja el lunes 23? Cómo funciona el fin de semana largo de marzo

La próxima semana traerá uno de los fines de semana largos del calendario 2026, con dos fechas consecutivas que generan dudas sobre su alcance, especialmente entre trabajadores y empleadores.

El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible en todo el país. Como ocurre en estas jornadas, habrá cese de actividades en organismos públicos, bancos y escuelas, y quienes deban trabajar percibirán el doble de su remuneración.

Sin embargo, el esquema se completa con el lunes 23 de marzo, que fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno, con el objetivo de extender el descanso y fomentar el turismo interno.

QUIÉNES TRABAJAN Y QUIÉNES NO

A diferencia de los feriados nacionales, el lunes 23 no implica un descanso obligatorio para todos. En este caso, la actividad depende de cada sector:

Administración pública: no habrá actividad

Escuelas: sin clases

Bancos: no abrirán sus puertas

Sector privado: la decisión queda a criterio de cada empleador

En cuanto a los servicios, el transporte público funcionará con frecuencia reducida, mientras que los canales digitales de bancos, como home banking y cajeros automáticos, estarán disponibles con normalidad.

La diferencia clave

La distinción entre ambas fechas es central. Mientras que el 24 de marzo es un feriado nacional establecido por ley, el 23 es un día no laborable dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Esto implica que, en el caso del lunes:

No es obligatorio otorgar el descanso

No corresponde pago doble si se trabaja

Cada empresa define su funcionamiento

En cambio, el martes 24 sí garantiza el descanso obligatorio y, en caso de trabajar, el pago adicional correspondiente.

UNA FECHA DE MEMORIA

El feriado del 24 de marzo recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976 y promueve la reflexión sobre los derechos humanos y la democracia, siendo una de las fechas más significativas del calendario argentino.

CÓMO SIGUE EL CALENDARIO

El esquema de feriados continuará en abril con el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas (2 de abril) y Semana Santa, seguido por otras fechas clave a lo largo del año, combinando jornadas históricas con días destinados a impulsar el turismo y el descanso.

De esta manera, el país se prepara para un nuevo fin de semana largo, con un esquema mixto que combina un día no laborable y un feriado nacional.