Se suspende el operativo odontológico en El Impenetrable

El dispositivo estaba programado desde este lunes y hasta el viernes, en distintas localidades. Será reprogramado.

El Ministerio de Salud informó que, debido a las inclemencias climáticas, quedó suspendido el Operativo de Abordaje Territorial Odontológico en El Impenetrable.

El dispositivo, que eba a tener lugar desde el lunes 16 al viernes 20, en distintas localidades, será reprogramado. Las nuevas fechas será informadas oportunamente.

El Operativo de Abordaje Territorial Odontológico busca acercar servicios de salud bucodental a la comunidad y fortalecer las acciones de prevención y promoción en territorio.

La iniciativa iba a desarrollarse en los hospitales de cabecera de El Sauzalito; los días lunes 16 y martes 17; en Misión Nueva Pompeya, miércoles 18 y jueves 19; y el operativo continuará el viernes 20 en el Puesto sanitario de Fuerte Esperanza.

Estaba previsto que los equipos de salud brindaran distintas prestaciones odontológicas, entre ellas, arreglos y extracciones dentales, así como también talleres de prevención y promoción de la salud bucodental destinados a la comunidad, con el propósito de fomentar hábitos de cuidado e higiene oral.

Fuente:datachaco