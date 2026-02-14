«Se decidió trabajar»: UTA aseguró que habrá colectivos en el Gran Resistencia

Luego de una semana marcada por medidas de fuerza en el servicio de colectivos en el área metropolitana, desde UTA Chaco se refirieron a la posibilidad que se barajó de un nuevo paro y explicó por qué finalmente no se avanzó con la medida.

Desde el gremio detallaron que no hubo consenso mayoritario para interrumpir el servicio. «60 trabajadores querían parar, los demás no; de hecho están trabajando y la plantilla de trabajadores de ERSA es de 230, y se respeta la mayoría, entonces se decidió trabajar», afirmó.

El planteo se dio en un contexto de tensión en el transporte público, tras el paro registrado el miércoles pasado, que afectó a miles de usuarios en Resistencia y el área metropolitana. Durante ese día, el servicio funcionó de manera reducida e intermitente, generando complicaciones para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen del colectivo como principal medio de movilidad.

Según explicarón, además de no contar con el respaldo mayoritario de los choferes, tampoco se esperaba una respuesta inmediata a los reclamos. «Aparte, en estos cuatro días no íbamos a tener solución alguna», aseguraron.

De esta manera, y tras evaluar el escenario interno y externo, la conducción sindical optó por mantener la prestación normal del servicio, priorizando la decisión adoptada por la mayoría de los choferes. El conflicto del transporte urbano continúa bajo seguimiento, mientras trabajadores y empresarios mantienen negociaciones y los usuarios permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas medidas.

De la misma forma, desde la CETACH, entidad que nuclea a las empresas de la actividad, ratificaron que el servicio se presta de forma normal.

