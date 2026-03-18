Scaloni dio la lista de convocados de la Selección para jugar contra Guatemala

La Selección argentina ya tiene definida su última convocatoria antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni dio a conocer este miércoles la lista con la que el equipo comenzará a transitar la etapa final de preparación para la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

En la antesala del viaje, el seleccionado disputará un amistoso frente a Guatemala el martes 31 de marzo en la Bombonera. Ese encuentro será la despedida del plantel ante el público argentino, luego de la suspensión de la Finalissima.

Entre los nombres incluidos en la convocatoria, hubo lugar para algunas novedades. Scaloni resolvió citar a Gabriel Rojas, futbolista de Racing, y a Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, dos incorporaciones que aparecen entre las principales sorpresas de la lista.

Con esta nómina, el cuerpo técnico terminó de delinear el grupo con el que afrontará la cuenta regresiva hacia la próxima cita mundialista.

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como 1907)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)