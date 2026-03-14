Santa Sylvina: Cayeron los hermanos Burgos en un allanamiento por venta de droga

Un operativo antidrogas realizado durante la madrugada de este sábado en la localidad de Santa Sylvina terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de estupefacientes, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas.

El procedimiento fue llevado a cabo cerca de las 2 de la madrugada por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela, quienes concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Fray Luis Beltrán, en el barrio Zito Segovia.

Durante la intervención policial, los agentes secuestraron alrededor de 70 gramos de marihuana distribuidos en varios envoltorios y cerca de siete gramos de cocaína. Además, incautaron una balanza digital, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, un teléfono celular y $ 400.000 en efectivo.

Como resultado del operativo, dos hermanos mayores de edad, conocidos como los «hermanos Burgos», fueron aprehendidos en el lugar, mientras que una mujer fue notificada de las actuaciones judiciales y quedó en libertad, supeditada a la causa.

La investigación se desarrolla con intervención de la Fiscalía Antidrogas, que dispuso la notificación de aprehensión de los detenidos por «Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes», quedando ambos a disposición de la Justicia.

fuente:diariochaco