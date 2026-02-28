Sanción definitiva: el Senado convirtió en ley la reforma laboral del Gobierno

Fue por 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones. El Gobierno se anotó dos victorias en una extensa jornada legislativa en la que también aprobó la baja de la edad de imputabilidad.

El Senado aprobó la reforma laboral y la convirtió en ley. El debate se dio luego de la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Fue por 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones. La aprobación se dio con la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

Cabe destacar que el proyecto volvió al Senado tras la eliminación en Diputados del artículo 44 que modificaba el esquema de licencias médicas. Con la modificación introducida, los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral percibirán el 100% de sus haberes, aspecto que se convirtió en eje central de la discusión.

Con estas sanciones, el Gobierno se anotó dos victorias legislativas, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias de este domingo.

fuente:diariochaco