SAN MARTÍN: EFECTIVOS REALIZARON UN ALLANAMIENTO POR CRUELDAD ANIMAL

En el lugar se secuestraron objetos varios entre ellos armas y municiones.

Poco después de las 17 de hoy, personal del Departamento de Seguridad Rural General San Martín llevó a cabo un allanamiento en el barrio 315 Viviendas de la ciudad, en el marco de una causa por “Supuesta Crueldad Animal”.

La investigación se inició ayer, tras el hallazgo de un equino sin vida y otros dos con aparentes heridas de arma de fuego o similar. A partir de tareas investigativas se logró identificar a un hombre de 64 años como presunto autor del hecho.

Con orden judicial y la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, se llevó adelante el procedimiento en el domicilio del sospechoso, con resultado positivo.

En el lugar se hallaron municiones de distintos calibres, una pistola Bersa Thunder 22 con cargador y funda, miras telescópicas, inflador para rifles y dos rifles de aire comprimido con sus respectivas miras, elementos que fueron secuestrados.

Por disposición de la fiscal interviniente, el hombre fue notificado de la causa y se le impuso una medida de prohibición de acercamiento, mientras continúan las diligencias judiciales.