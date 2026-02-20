San Martín: detuvieron a dos personas por fraude con tarjeta de débito

Dos personas fueron detenidas este viernes, en General José de San Martín, en el marco de una investigación por uso indebido de una tarjeta de débito.

La causa comenzó tras la denuncia de un docente de la ciudad, quien advirtió movimientos y compras que no había realizado.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas investigativas, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables: una joven de 19 años y un hombre de 27.

Ambos fueron interceptados en la vía pública. En su poder tenían la tarjeta denunciada y varias prendas de vestir —entre ellas zapatillas y ropa deportiva— que habrían sido adquiridas recientemente con el plástico.

Además, al verificar los antecedentes del hombre, las autoridades detectaron que tenía un pedido de captura activo desde septiembre de 2025 en una causa por robo agravado en grado de tentativa, tramitada ante la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.

La investigación por la presunta defraudación quedó a cargo del fiscal Guillermo Codutti, quien dispuso que ambos sean notificados de su situación legal en libertad mientras continúa el proceso. En paralelo, se dio intervención a la Justicia de Resistencia para avanzar con el trámite vinculado al pedido de captura vigente

fuente:datachaco