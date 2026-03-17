San Lorenzo echó al DT Damián Ayude tras una racha de malos resultados

Damián Ayude dejó de ser el director técnico de San Lorenzo. La dirigencia del club decidió ponerle fin a su ciclo este martes, tras una serie de resultados negativos que terminaron por agotar la confianza en el entrenador bonaerense.

La decisión se concretó luego de una reunión con Pablo «Pitu» Barrientos, actual responsable del fútbol profesional, quien le comunicó que no continuaría en el cargo. Desde el club consideran que el equipo necesita un perfil con mayor experiencia y trayectoria para encarar lo que resta de la temporada.

EL GOLPE FINAL: LA GOLEADA EN EL GASÓMETRO

El desenlace se precipitó tras la dura derrota por 5 a 2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, un resultado que expuso nuevamente falencias futbolísticas y anímicas en el equipo.

A este resultado se sumaron la caída en el clásico ante Huracán y una seguidilla de actuaciones sin una idea de juego clara, factores que terminaron inclinando la balanza hacia una salida que ya se venía evaluando desde fechas anteriores.

Horas antes de su salida, Ayude había descartado la posibilidad de renunciar. «No estoy pensando en dar un paso al costado. Somos optimistas en que esto va a cambiar», había señalado en conferencia de prensa tras la última derrota.

Sin embargo, la dirigencia avanzó con la decisión y cerró un ciclo que, una vez más, vuelve a reflejar la inestabilidad en el banco de suplentes del club de Boedo.

Ahora, San Lorenzo deberá definir rápidamente a su reemplazante en busca de revertir el presente deportivo y encauzar el rumbo del equipo.