Sameep y Secheep trabajaron en conjunto para normalizar el servicio de agua en la provincia

Una falla en el sistema eléctrico registrada en la tarde de este sábado 7 de marzo generó inconvenientes en la producción y distribución de agua potable que brinda Sameep.

El inconveniente se produjo alrededor de las 15:30, a partir de la caída de una columna del tendido eléctrico ocasionada por las inclemencias climáticas registradas durante la jornada de ayer. Esta situación provocó la interrupción del suministro eléctrico que alimenta a las plantas de producción de la empresa.

Ante esta contingencia, personal de Secheep llevó adelante una intervención de emergencia en las líneas de 33 kV D1 y D2 que abastecen a los centros C12 y C32. Estas tareas no solo impactan en las plantas de SAMEEP, sino también en el dique regulador del Río Negro, por lo que su ejecución tuvo carácter urgente.

Pasadas las 19 horas, se realizó el reemplazo de postes para garantizar la confiabilidad de la línea y restablecer la operatividad del sistema.

Asimismo, señaló que «los inconvenientes en el suministro eléctrico impactan directamente en el funcionamiento de las plantas de producción de agua potable que abastecen a distintos puntos de la provincia. Estas contingencias generan pérdidas de continuidad tanto en la producción como en la distribución del servicio».

Diez también agradeció la rápida intervención y predisposición de los operarios y directivos de Secheep que trabajaron para solucionar el problema.

Por su parte, el gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, indicó que «desde la empresa se realizan las maniobras necesarias para minimizar los efectos de los inconvenientes eléctricos y así sostener la prestación del servicio».

Finalmente, desde la empresa solicitaron a la comunidad realizar un uso racional y solidario del agua potable hasta tanto se normalice la situación.