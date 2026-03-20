Sameep se suma al retiro voluntario: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Sameep informó que su Directorio resolvió adherir, mediante la Resolución N° 032/26, al Régimen de Retiro Voluntario Móvil dispuesto por el gobierno provincial a través de la Ley N° 4200-H y su Decreto Reglamentario N° 186/26, una medida orientada al personal de la Administración Pública .

A partir de esta decisión, los trabajadores de la empresa que cumplan con los requisitos establecidos podrán optar de manera voluntaria por incorporarse al régimen y accederán a los beneficios previstos en la normativa vigente.

Los interesados deberán iniciar el trámite a través de la plataforma digital Tu Gobierno Digital, en la sección «Mis Trámites». El primer paso consiste en solicitar una preliquidación mediante el trámite denominado «Solicitud de pre-liquidación de sueldos Agentes de SAMEEP», donde deberán completar los datos requeridos.

Una vez procesada, la preliquidación será notificada en la sección «Mis Mensajes» de la misma plataforma. A partir de allí, el agente podrá evaluarla y, en caso de estar conforme, avanzar con la solicitud de retiro voluntario. Si existiera alguna disconformidad, podrá solicitar una revisión debidamente fundamentada.

Se informó además que la preliquidación tiene una validez de 5 días hábiles desde su emisión y que cada trabajador podrá solicitarla hasta un máximo de dos veces.

Posteriormente, para formalizar la adhesión al régimen, el agente deberá iniciar un nuevo trámite bajo la opción «AGENTES DE SAMEEP SOLICITUD RETIRO VOLUNTARIO – LEY 4200-H», y deberán adjuntar la preliquidación correspondiente.

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4200-H, el cálculo del beneficio se realiza sobre la última remuneración mensual, normal y habitual, y se incluyen las bonificaciones que correspondan.

Uno de los aspectos destacados del régimen es que garantiza la continuidad de los aportes jubilatorios sobre el 100 % del salario percibido al momento de la adhesión, lo que brinda previsibilidad y resguardo de los derechos previsionales de los trabajadores.

Desde Sameep recomendaron a los agentes realizar un seguimiento permanente de sus trámites a través de la plataforma digital, ya que todas las notificaciones oficiales se canalizan por ese medio.

Para mayor información o asesoramiento, los interesados pueden comunicarse con la Gerencia de Capital Humano de la empresa, donde se brindará acompañamiento durante todo el proceso.