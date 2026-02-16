Sameep reparó una rotura del Segundo Acueducto y normalizó el servicio en Napenay

La empresa Sameep informó que logró reparar una rotura registrada en un caño de 250 milímetros del Segundo Acueducto del Interior , infraestructura clave que abastece de agua potable a la localidad de Napenay. Tras la intervención, el servicio comenzó a normalizarse de forma gradual.

Los trabajos estuvieron a cargo del equipo del sector Obras Interior de la Zona II, que ejecutó las tareas necesarias para resolver el inconveniente y permitir la recuperación del suministro en la zona afectada.

El presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó la rápida respuesta del personal ante la falla registrada. Según señaló, la intervención permitió reponer el servicio en un contexto de altas temperaturas que incrementan la demanda de agua en toda la provincia.

En la misma línea, Diez valoró el compromiso de los trabajadores que participaron de la reparación y remarcó la importancia del esfuerzo operativo para atender este tipo de situaciones, independientemente del día u horario en que se presenten.

Desde Sameep precisaron además que este tipo de intervenciones se enmarca en un plan integral de mantenimiento que se ejecuta de manera permanente, con el fin de fortalecer el sistema de distribución y asegurar el acceso al agua potable en todo el territorio provincial.

fuente:datachaco