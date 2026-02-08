Sameep reparó el acueducto de General San Martín y se restablece el servicio

Tras 18 horas de trabajo, finalizaron las tareas sobre una cañería clave y el suministro de agua vuelve de manera progresiva en la zona.

Sameep finalizó los trabajos de reparación del Acueducto de General San Martín luego de una intervención que se extendió durante 18 horas. Las tareas comenzaron a las 7 de la mañana del sábado y concluyeron en las primeras horas de este domingo, permitiendo el restablecimiento paulatino del servicio de agua potable en la localidad y zonas aledañas.

La reparación se realizó sobre una cañería de 500 milímetros de diámetro, ubicada a un kilómetro de la Planta Potabilizadora de El Colorado. Tras la finalización de los trabajos, el suministro comenzó a normalizarse de forma progresiva, con una recuperación gradual de la presión y del caudal habitual.

Las tareas estuvieron a cargo de agentes de la División Emergencia, dependiente de la Gerencia de Servicios, quienes actuaron de manera inmediata para reparar la rotura detectada y normalizar el abastecimiento en el menor tiempo posible.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal y pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados. Aseguró además que el objetivo fue garantizar un óptimo suministro de agua potable a los hogares e instituciones de General San Martín y las zonas afectadas.

En la misma línea, el coordinador de Zona IV, Osvaldo Gallard, explicó que una vez detectado el inconveniente se activó de inmediato el operativo de reparación para minimizar el impacto en el servicio y permitir el restablecimiento paulatino del suministro.