Salud y CUCAI Chaco realizaron dos operativos de donación que permitieron tres trasplantes

El Ministerio de Salud del Chaco, en articulación con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Chaco), concretó durante febrero dos operativos de donación en el Hospital Perrando de Resistencia, gracias a la voluntad solidaria y al acompañamiento de las familias de dos mujeres donantes.

A partir de estos gestos de generosidad, tres pacientes pudieron mejorar su calidad de vida mediante distintos trasplantes. Dos pacientes chaqueños recibieron trasplantes renales en el Hospital Perrando, mientras que un paciente de la provincia de Misiones recuperó la visión luego de recibir un trasplante de córneas.

Desde el organismo provincial destacaron que cada proceso de donación es posible gracias al trabajo coordinado entre los equipos médicos, el sistema sanitario y la decisión solidaria de las familias que, en un momento de profundo dolor, eligen dar vida a otras personas.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la cultura donante en toda la provincia”, señaló el director de CUCAI Chaco, Walter Bonfanti.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la donación de órganos y tejidos representa un acto de enorme solidaridad que permite salvar y mejorar la vida de muchas personas, y destacaron la importancia de continuar promoviendo la concientización y el compromiso social con la donación en todo el territorio provincial.