Salud llamó a licitación para la compra de insumos médicos por más de $ 845 millones

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó una nueva licitación, en esta ocasión para la adquisición trimestral de productos médicos descartables, los cuales serán destinados a cubrir las demandas de los servicios de la red sanitaria provincial.

Se trata de la licitación pública 20/2026, que este miércoles fue publicada en el Boletín Oficial. En ese marco, el documento oficial detalla que el objetivo del llamado es para la compra «trimestral de productos médicos descartables que estarán destinados a cubrir a aquellos Servicios que conforman la Red Sanitaria de la Provincia, dependiente del Ministerio de Salud».

El presupuesto oficial asciende a $ 845.468.382,12; en tanto que la fecha de recepción de ofertas estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026, a las 9, en la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, ubicada en Marcelo T. de Alvear 145, en Resistencia.

Asimismo, la apertura de sobres se concretará hasta en la misma fecha y horario en la Mesa de Entradas y Salidas de la dirección. El pliego está disponible desde este miércoles, a través de la página web de Contrataciones Estratégicas y para su adquisición deberá abonarse $10.000, más el sellado de ley por autoliquidación ATP, con su respectivo comprobante de pago.

fuente:diariochaco