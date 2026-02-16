Salta: atropelló y mató a un ciclista, huyó y murió en otro choque frontal

La Ruta Nacional 68 fue escenario este domingo de una trágica secuencia vial que dejó dos personas fallecidas y una mujer herida. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción de La Merced.

Según confirmó el director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado, el conductor de un automóvil, de 24 años, embistió a un ciclista mayor de 30 que circulaba en el mismo sentido, provocándole la muerte en el acto. Tras el impacto, el joven no se detuvo para asistir a la víctima y continuó su marcha.

Ocho kilómetros más adelante, en la denominada «curva de Sumalao», el conductor colisionó de frente contra un Volkswagen Gol Trend. Como consecuencia del violento choque, el automovilista falleció.

La conductora del segundo vehículo, una mujer de aproximadamente 40 años, sufrió una fractura en la pierna izquierda y fue trasladada a un hospital. Permanece internada, estable y fuera de peligro. De acuerdo con las autoridades, al momento del impacto el joven no llevaba colocado el cinturón de seguridad, mientras que la mujer sí lo utilizaba.

En un primer momento, ambos siniestros fueron investigados por separado. Sin embargo, tras las pericias iniciales y la toma de testimonios, la Policía de Salta determinó que se trataba del mismo conductor en los dos hechos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística, bomberos y personal de Seguridad Vial. Durante varias horas, los carriles permanecieron parcialmente cortados para permitir las tareas forenses.

«Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los vehículos. También se presume, por declaraciones de testigos, que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, ya que lo hacía en zigzag en distintos tramos», señaló Sánchez Rosado en declaraciones a La Nación. No obstante, aclaró que aún se aguardan los resultados de los análisis de sangre para confirmar si el joven estaba alcoholizado.

El funcionario remarcó que la velocidad y el consumo de alcohol continúan siendo las principales causas de los siniestros viales graves, junto con la distracción por el uso de dispositivos móviles, y reiteró la importancia del cinturón de seguridad como elemento clave para salvar vidas.

